КХЛ назвала лучших игроков 13-й недели сезона

КХЛ на официальном сайте опубликовала список лучших игроков 13-й недели FONBET чемпионата-2024/25.

Лучшим вратарем признан Александр Самонов из «Автомобилиста», одержавший три победы в трех матчах с коэффициентом надежности 0,33 и процентом отраженных бросков 98,91. В играх с «Северсталью» (2:0) и «Витязем» (4:0) Самонов сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал Илья Николаев из «Трактора». На его счету 3 (0+3 очка) в матчах против минского «Динамо» (4:3), «Локомотива» (2:4) и «Автомобилиста» (5:3) с показателем полезности «+3».

Лучшим нападающим признан Марат Хайруллин из «СКА», набравший 7 (4+3 очков) очков в двух матчах с показателем полезности «+2». В матче против хабаровского «Амура» (7:5) Хайруллин оформил хет-трик.

Лучшим новичком впервые в карьере признали голкипера казанского «Ак Барса» Максима Арефьева. В его активе две победы в матчах с «ЦСКА» (2:1) и «Сочи» (3:2) с коэффициентом надежности 2,00 и процентом отраженных бросков 94,37.