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Сегодня, 13:31

Хайруллин признан лучшим форвардом недели в КХЛ, Чайковски — лучший среди защитников

Руслан Минаев
Михал Чайковски.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Комиссия ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ опубликовала список лучших игроков 15-й недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем признан Дмитрий Шугаев из «Северстали». В трех матчах (2 победы) он показал процент отраженных бросков 94,44.

Лучшим защитником стал Михал Чайковски («Спартак»), который набрал 3 (2+1) очка в трех играх. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3».

Лучшим среди нападающих признан Марат Хайруллин (СКА). Форвард набрал 9 (3+6) очков в трех матчах. Хайруллин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6».

Лучшим новичком стал Сергей Кузнецов («Динамо» Минск) — он набрал 4 (2+2) очка в трех матчах.

Марат Хайруллин
Михал Чайковски
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
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