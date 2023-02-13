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КХЛ

Сегодня, 13:51

КХЛ назвала лучших игроков недели, Мичков — лучший новичок

Виталий Косик
Корреспондент
Максим Мичков и Артур Тянулин.
Фото ХК «Сочи»
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КХЛ на своем сайте опубликовала список имен лучших игроков 23-й игровой недели.

Лучшим вратарем стал голкипер «Салавата Юлаева» Илья Ежов. Он одержал три победы в трех матчах недели, отстояв одну игру на ноль. Ежов отразил 95,59 процента бросков, его Коэффициент надежности составил 1,00.

Лучшим защитником недели признан хоккеист минского «Динамо» Джозеф Душак. Он набрал 6 (5+1) очков в трех матчах, что является лучшим показателем недели среди всех полевых игроков.

Лучшим нападающим признан форвард «Трактора» Максим Шабанов. Он набрал 5 (2+3) очков в трех матчах.

Лучший новичок недели — нападающий «Сочи» Матвей Мичков, набравший 4 (2+2) очка в трех матчах. Общий показатель полезности хоккеиста на этой неделе — «+4».

Читайте полное интервью с Матвеем Мичковым сайте «СЭ»

Илья Ежов
Хоккей
КХЛ
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