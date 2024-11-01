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Сегодня, 13:07

КХЛ назвала лучших игроков октября

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба КХЛ опубликовала имена лучших игроков октября в лиге.

Лучшим вратарем месяца признали голкипера «Лады» Владислава Подъяпольского. Он отразил 95,39 процента бросков по своим воротам в девяти матчах.

Лучшим защитником стал Александр Никишин (СКА). На его счету четыре гола и шесть результативных передач в десяти матчах.

Лучшим нападающим октября признан еще один игрок СКА Сергей Плотников, на счету которого десять заброшенных шайб и четыре голевые передачи в 12 играх.

Лучшим новичком назван Егор Заврагин («Сочи»/СКА). По ходу октября петербуржцы вызвали голкипера из аренды в «Сочи». В его активе восемь побед в десяти матчах месяца и 93,29 процента отраженных бросков.

Источник: КХЛ
Владислав Подъяпольский
Сергей Плотников
Хоккей
КХЛ
Александр Никишин

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