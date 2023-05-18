КХЛ назвала символическую сборную лиги за 15 лет и вручила звездам чемпионские перстни

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала символическую сборную игроков за 15 лет существования турнира.

Символическая сборная КХЛ «Золотой состав»: Александр Еременко; Илья Никулин — Кевин Даллмэн; Данис Зарипов — Сергей Мозякин — Илья Ковальчук. Тренер символической сборной — Зинэтула Билялетдинов.

Обладатели наград «Золотой состав» КХЛ получили специальные чемпионские перстни. Они имеют классическую круглую форму, в каждом из них — 45 граммов белого золота, более 550 вставок из драгоценных камней и холодная эмаль. Перстни разбираются на две части: верхняя площадка с логотипом юбилейного сезона превращается в подвеску, под ней «прячется» миниатюрная джерси с номером игрока, под которым он провел большую часть своей карьеры.