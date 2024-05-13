Гусев и Голдобин вошли в символическую сборную регулярного чемпионата КХЛ

Континентальная хоккейная лига назвала символическую сборную регулярного чемпионата КХЛ.

В нее вошли голкипер Илья Набоков («Металлург»), зашитники Александр Никишин (СКА) и Робин Пресс («Металлург»), а также нападающие Никита Гусев («Динамо»), Николай Голдобин («Спартак») и Владимир Ткачев («Авангард»).

Лучшей тройкой нападающих по итогам сезона признана атакующая связка «Авангарда»: Ткачёв, Райан Снупер и Рид Буше. Хоккеисты забросили 66 шайб за омский клуб.

Награждение лучших хоккеистов состоялось на церемонии закрытия сезона КХЛ.