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Сегодня, 21:30

Гусев и Голдобин вошли в символическую сборную регулярного чемпионата КХЛ

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Континентальная хоккейная лига назвала символическую сборную регулярного чемпионата КХЛ.

В нее вошли голкипер Илья Набоков («Металлург»), зашитники Александр Никишин (СКА) и Робин Пресс («Металлург»), а также нападающие Никита Гусев («Динамо»), Николай Голдобин («Спартак») и Владимир Ткачев («Авангард»).

Лучшей тройкой нападающих по итогам сезона признана атакующая связка «Авангарда»: Ткачёв, Райан Снупер и Рид Буше. Хоккеисты забросили 66 шайб за омский клуб.

Награждение лучших хоккеистов состоялось на церемонии закрытия сезона КХЛ.

Никита Гусев
Николай Голдобин
КХЛ
Александр Никишин
Илья Набоков
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