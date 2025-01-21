КХЛ назвала составы команд на FONBET Матч звезд-2025

Сегодня, 15:45
Стали известны составы команд на FONBET Матч звезд КХЛ.
В составы каждой из звездных команд добавят по одному лучшему игроку из МХЛ по итогам Кубка вызова, который пройдет 1 февраля в Новосибирске.
Голкиперы: Максим Дорожко («Витязь), Иван Бочаров («Торпедо»).
Защитники: Богдан Конюшков («Торпедо»), Александр Никишин (СКА).
Нападающие: Николай Голдобин («Спартак»), Евгений Кузнецов (СКА), Дмитрий Бучельников («Витязь»), Павел Порядин («Спартак), Иван Демидов (СКА), Тимур Хафизов (ХК «Сочи»).
Главный тренер: Алексей Жамнов («Спартак»)
Голкиперы: Владислав Подъяпольский («Лада»), Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар»).
Защитники: Игорь Ожиганов («Динамо»), Мартин Гернат («Локомотив»).
Нападающие: Вадим Шипачев («Динамо»), Никита Гусев («Динамо» Москва), Данил Аймурзин («Северсталь»), Руслан Исхаков (ЦСКА), Владислав Каменев (ЦСКА), Сэм Энэс («Динамо» Мн).
Главный тренер: Игорь Никитин («Локомотив»).
Голкиперы: Зак Фукале («Трактор»), Александр Трушков («Лада»).
Защитник: Егор Яковлев («Металлург»), Никита Лямкин («Ак Барс»).
Нападающие: Максим Шабанов («Трактор»), Стефан Да Коста («Автомобилист»), Александр Кадейкин («Трактор»), Дмитрий Силантьев («Металлург»), Дмитрий Яшкин («Ак Барс»), Андрей Белозеров («Нефтехимик»).
Главный тренер: Бенуа Гру («Трактор»)
Голкиперы: Денис Костин («Сибирь», дебютант), Никита Бояркин («Барыс», дебютант).
Защитники: Тревор Мерфи («Сибирь, Семен Чистяков («Авангард»).
Нападающие: Рид Буше («Авангард»), Джошуа Ливо («Салават Юлаев»), Александр Хмелевский («Салават Юлаев»), Даниил Гутик («Адмирал»), Сергей Широков («Сибирь»), Александр Гальченюк («Амур»).
Главный тренер: Виктор Козлов («Салават Юлаев»).
Звездный уик-энд пройдет 8 и 9 февраля в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена».