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Сегодня, 20:17

КХЛ не будет проводить драфт в 2025 году

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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По информации «СЭ», КХЛ не планирует проводить драфт юниоров в ближайшее межсезонье, несмотря на начавшуюся разработку регламента мероприятия. Самая ранняя дата, когда он может состояться, — 2026 год.

6 ноября КХЛ объявила о создании рабочей группы по вопросам возрождения Ярмарки — системы распределения прав на талантливых юниоров между клубами лиги.

Звучит гимн России на&nbsp;стадионе &laquo;Динамо&raquo;. Совещание КХЛ по драфту превратилось в балаган. Идея ярмарки юниоров полностью провалилась

Процедура драфта юниоров КХЛ, позднее переименованная в «Ярмарку юниоров», была введена в 2009 году и просуществовала до 2017-го. На ежегодном мероприятии права на молодых хоккеистов, удовлетворяющих определенным критериям отбора, передавались профессиональным клубам лиги.

Хоккей
КХЛ

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