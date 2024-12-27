Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:32

КХЛ не стала штрафовать Провольнева за столкновение с Кузнецовым в матче ЦСКА — СКА

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ принял решение не накладывать санкций на защитника ЦСКА Владислава Провольнева после столкновения с нападающим СКА Евгением Кузнецовым.

Форвард СКА Евгений Кузнецов получил травму в&nbsp;матче против ЦСКА (5:6). «Диагноз очень плохой. Он был без сознания». Пугающие слова Ротенберга про травму Кузнецова

В матче FONBET Чемпионата КХЛ против ЦСКА (5:6), который прошел 25 декабря, 32-летний хоккеист столкнулся с Провольневым и долго не мог подняться со льда. После этого инцидента Кузнецов ушел в раздевалку.

26 декабря сообщалось, что форвард СКА сейчас находится под наблюдением врачей. Отмечается, что окончательный диагноз будет поставлен Кузнецову в течение недели. Предварительно, нападающий пропустит минимум два месяца.

7
Владислав Провольнев
Евгений Кузнецов (хоккей)
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Читайте также
В Москве ликвидировали готовивших теракт в отделе полиции членов исламистской ячейки
Путин выразил соболезнования руководству Индии из-за смерти экс-премьера страны
Опубликован производственный календарь на 2025 год
ЦСКА победил СКА в матче КХЛ с 11 шайбами и обратной заменой вратаря
«Динамо» ждет Захаряна. Трансферные слухи РПЛ за 26 декабря
Медведев призвал к политическому наказанию Европы
Сегодня
Вчера
Неделя