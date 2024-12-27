КХЛ не стала штрафовать Провольнева за столкновение с Кузнецовым в матче ЦСКА — СКА

Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ принял решение не накладывать санкций на защитника ЦСКА Владислава Провольнева после столкновения с нападающим СКА Евгением Кузнецовым.

В матче FONBET Чемпионата КХЛ против ЦСКА (5:6), который прошел 25 декабря, 32-летний хоккеист столкнулся с Провольневым и долго не мог подняться со льда. После этого инцидента Кузнецов ушел в раздевалку.

26 декабря сообщалось, что форвард СКА сейчас находится под наблюдением врачей. Отмечается, что окончательный диагноз будет поставлен Кузнецову в течение недели. Предварительно, нападающий пропустит минимум два месяца.