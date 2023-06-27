КХЛ объявила календарь сезона-2023/24

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила календарь регулярного чемпионата.

Каждая команда проведет суммарно по 68 матчей. Общее Количество игровых дней составит 165, что является рекордным показателем за всю историю лиги.

Регулярный чемпионат КХЛ начнется 1 сентября. В матче открытия сыграют ЦСКА и «Ак Барс».

Остальные матчи пройдут на следующий день, 2 сентября:

«Авангард» — «Сибирь»

«Барыс» — «Салават Юлаев»

«Автомобилист» — «Металлург»

«Нефтехимик» — «Динамо» (Минск)

«Лада» — «Трактор»

«Северсталь» — «Сочи»

«Витязь» — «Амур»

«Спартак» — «Куньлунь»

«Динамо» (Москва) — СКА

Завершится регулярный чемпионат 26 февраля 2024 года.

Полностью календарь регулярного чемпионата доступен на сайте КХЛ