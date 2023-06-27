Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:21

КХЛ объявила календарь сезона-2023/24

Виталий Косик
Корреспондент
Хоккеисты ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила календарь регулярного чемпионата.

Каждая команда проведет суммарно по 68 матчей. Общее Количество игровых дней составит 165, что является рекордным показателем за всю историю лиги.

Регулярный чемпионат КХЛ начнется 1 сентября. В матче открытия сыграют ЦСКА и «Ак Барс».

Остальные матчи пройдут на следующий день, 2 сентября:

«Авангард» — «Сибирь»
«Барыс» — «Салават Юлаев»
«Автомобилист» — «Металлург»
«Нефтехимик» — «Динамо» (Минск)
«Лада» — «Трактор»
«Северсталь» — «Сочи»
«Витязь» — «Амур»
«Спартак» — «Куньлунь»
«Динамо» (Москва) — СКА

Завершится регулярный чемпионат 26 февраля 2024 года.

Полностью календарь регулярного чемпионата доступен на сайте КХЛ

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
Обсудить
Читайте также
Роман Костомаров впервые опубликовал видео тренировки с протезами
Вяхирева не вошла в число лауреатов сезона в европейском гандболе
Роман Костомаров опубликовал видео тренировки с протезами
Политолог назвал военный мятеж попыткой разрушить единство России
Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Амур» заключил новый контракт с Яном Дрозгом

КХЛ проведет перекрестный плей-офф со второго раунда