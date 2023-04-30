КХЛ объявила лучших игроков финала Кубка Гагарина-2023

КХЛ объявила лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина-2023. Лучшим вратарем финальной серии стал голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов с процентом отраженных бросков 93,1 и и коэффициентом надежности 1,83.

Лучший защитник по версии лиги — армеец Даррен Диц, принявший участие во всех семи играх, где набрал 2 очка (1+1). Его единственный гол, забитый в седьмой игре, стал золотым.

Лучшим нападающим финала признали форварда ЦСКА Владислава Каменева. Форвард забросил 3 шайбы, 2 из которых оказывались победными.

Звания лучшего новичка удостоился 20-летний Прохор Полтапов. Юный армеец приял участие во всей играх финальной серии Кубка Гагарина и набрал 3 очка (1+2).