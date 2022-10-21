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КХЛ

Сегодня, 17:32

КХЛ объявила об изменении времени начала двух домашних матчей «Витязя»

Анна Горшкова
Корреспондент

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сообщила об изменении времени начала двух домашних матчей «Витязя».

«В связи с обращением хоккейного клуба «Витязь» и по договоренности с соперниками подмосковной команды, Лига приняла решение о переносе времени начала матчей «Витязь» — «Северсталь» и «Витязь» — «Спартак», которые состоятся 3 и 4 декабря 2022 года соответственно, с 17.00 на 14.00 по местному времени», — говорится в заявлении КХЛ.

«Витязь» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очка в 21 матче.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/21/504192.html
КХЛ
ХК Витязь
ХК Северсталь
ХК Спартак (Москва)
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