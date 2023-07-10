КХЛ объявила об изменениях в правилах с сезона-2023/24

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила об изменениях в правилах, которые вступят в силу с начала сезона-2023/24.

Изменения позволят арбитрам накладывать двухминутный штраф за открытые калитки в случае, если игрок команды соперника получит травму в результате эпизода. Также из правила «Драка» убран пункт о наложении 10-минутного дисциплинарного штрафа за снятие элементов экипировки, если соперник не принимает вызов и отказывается драться.

Еще одно изменение коснулось взятия ворот: в случае если атакующий игрок в результате воздействия на него защищающегося хоккеиста сдвинет ворота, а шайба после этого пересечет линию, арбитры будут засчитывать гол.

Также в КХЛ будет введено правило, которое опробовали в МХЛ в сезоне-2022/23. Теперь хоккеистам запрещено держать шайбу в трапеции за своими воротами дольше трех секунд. В случае первого нарушения игра будет остановлена, а судьи объявят предупреждение и установят вбрасывание в зоне команды, нарушившей правила. В случае последующих нарушений будет накладываться малый штраф.

Последнее изменение затронет возможности арбитров при просмотре видео для подтверждения решений о наложении больших штрафов. Если во время видеопросмотра будет обнаружено любое другое нарушение со стороны любого игрока, то судьи смогут дополнительно накладывать штрафы. Кроме того, по нарушениям, за которые предусмотрено наложение штрафа в 2 минуты или «5+20», арбитры смогут накладывать обычный 5-минутный штраф.

Сезон-2023/24 в КХЛ стартует 1 сентября. Действующим чемпионом лиги является ЦСКА.