Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:27

КХЛ объявила об изменениях в правилах с сезона-2023/24

Иван Торопцев
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила об изменениях в правилах, которые вступят в силу с начала сезона-2023/24.

Изменения позволят арбитрам накладывать двухминутный штраф за открытые калитки в случае, если игрок команды соперника получит травму в результате эпизода. Также из правила «Драка» убран пункт о наложении 10-минутного дисциплинарного штрафа за снятие элементов экипировки, если соперник не принимает вызов и отказывается драться.

Еще одно изменение коснулось взятия ворот: в случае если атакующий игрок в результате воздействия на него защищающегося хоккеиста сдвинет ворота, а шайба после этого пересечет линию, арбитры будут засчитывать гол.

Также в КХЛ будет введено правило, которое опробовали в МХЛ в сезоне-2022/23. Теперь хоккеистам запрещено держать шайбу в трапеции за своими воротами дольше трех секунд. В случае первого нарушения игра будет остановлена, а судьи объявят предупреждение и установят вбрасывание в зоне команды, нарушившей правила. В случае последующих нарушений будет накладываться малый штраф.

Последнее изменение затронет возможности арбитров при просмотре видео для подтверждения решений о наложении больших штрафов. Если во время видеопросмотра будет обнаружено любое другое нарушение со стороны любого игрока, то судьи смогут дополнительно накладывать штрафы. Кроме того, по нарушениям, за которые предусмотрено наложение штрафа в 2 минуты или «5+20», арбитры смогут накладывать обычный 5-минутный штраф.

Сезон-2023/24 в КХЛ стартует 1 сентября. Действующим чемпионом лиги является ЦСКА.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/07/10/514949.html
Хоккей
КХЛ
2
0
Читайте также
Рублев обыграл Бублика и вышел в четвертьфинал Уимблдона
Спустили российский флаг. Наши спортсмены, сменившие гражданство за полтора года
Скончался пострадавший в конфликте с участием Понасенкова мужчина
В Центробанке предупредили россиян о новой схеме мошенников
Микрорайон Сочи затопило из-за сильного ливня
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник Паливко подписал контракт с «Металлургом»