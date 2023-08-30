КХЛ объявила состав Спортивно-дисциплинарного комитета на сезон-2023/24

Континентальная хоккейная лига называет состав Спортивно-дисциплинарного комитета на сезон КХЛ-2023/24.

Председателем СДК остался Валерий Каменский. Должность члена комитета вновь получил Алексей Анисимов. Кроме того, в качестве независимых экспертов остались Сергей Немчинов, Ильдар Мухометов и Александр Поляков. На эту должность еще был назначен Федор Канарейкин.

Также место секретаря осталось за Александром Солнцевым.

СДК — это орган, осуществляющий рассмотрение ситуаций, возникающих до, во время и после матчей чемпионатов КХЛ, МХЛ, ЖХЛ, товарищеских матчей и турниров и связанных с дисциплинарными нарушениями со стороны хоккеистов, тренеров и иных представителей команд клубов.