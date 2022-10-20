КХЛ объявила составы команд на Матч Звезд-2022

Континентальная хоккейная лига представила игроков, выбранных для участия в Матче Звезд-2022, который пройдет на льду арены «Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске 10 и 11 декабря.

Дивизион Боброва

Вратарь

Максим Дорожко («Витязь»). Дебютант Матча Звезд и дебютант тиги.

Защитник

Александр Никишин (СКА, дебютант). Александр Никишин дебютировал в КХЛ в сезоне 2019/2020 в составе московского «Спартака». Александр Никишин был выбран для участия в Матче Звезд КХЛ в прошлом сезоне, однако тогда звездный уикэнд не состоялся.

Нападающие

Андрей Алтыбармакян («Сочи»). Алтыбармакян стал первым игроком, отобравшимся на Матч Звезд КХЛ через Кубок Вызова МХЛ и напрямую. Впервые нападающий принял участие в Матче Звезд в 2017 году.

Марат Хайруллин (СКА). Для Хайруллина вызов на Матч Звезд КХЛ будет первым в карьере.

Дивизион Тарасова

Вратарь

Алексей Колосов («Динамо» Минск). Как и Никишин, Колосов был выбран для участия в Матче Звезд КХЛ в прошлом сезоне, но звездный уикэнд не состоялся.

Защитник

Никита Нестеров (ЦСКА). Для уроженца Челябинска Матч Звезд КХЛ станет вторым в карьере. Впервые Нестеров принял участие в звёздном уикенде в 2018 году в Астане.

Нападающие

Виталий Пинчук («Динамо» Мн). Нападающий впервые сыграет на Матче Звезд КХЛ.

Эрик О'Делл («Динамо» Мск). Первый вызов О'Делла на турнир был в 2019 году.

Дивизион Харламова

Вратарь

Эдвард Паскуале («Металлург»). Дебютант Матча Звезд.

Защитник

Егор Яковлев («Металлург», дебютант)

Нападающие

Александр Радулов («Ак Барс»). Радулов чаще других участников Матча Звезд КХЛ 2022 получал вызовы на звездный уикенд — нынешний станет для него уже седьмым.

Антон Бурдасов («Трактор»). Первым Матчем Звезд КХЛ для Бурдасова стал уикенд 2019 года в Казани.

Дивизион Чернышева

Вратарь

Андрей Кареев («Салават Юлаев», дебютант)

Защитник

Тревор Мерфи («Сибирь», дебютант)

Нападающие

Александр Хмелевский («Салават Юлаев», дебютант).

Сергей Толчинский («Авангард»). Он впервые сыграет на Матче Всех Звезд КХЛ.