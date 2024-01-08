КХЛ определила лучших игроков 17-й недели сезона-2023/24

КХЛ определила лучших игроков 17-й недели сезона-2023/24, сообщается на официальном сайте лиги.

Лучшим голкипером в седьмой раз в карьере стал игрок «Ак Барса» Тимур Билялов, одержавший две победы в двух матчах недели.

Лучшим защитником в четвертый раз в карьере признан игрок «Сибири» Тревор Мерфи, набравший 4 (2+2) очка в двух матчах недели.

Среди нападающих лучшим впервые в карьере признан игрок «Северстали» Кирилл Пилипенко, набравший 7 (3+4) очков в трех матчах недели.

Лучшим новичком стал вратарь московского «Динамо» Максим Моторыгин, одержавший две победы в двух матчах недели.