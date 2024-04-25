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Сегодня, 13:40

КХЛ определила лучших игроков финала Кубка Гагарина-2024

Алина Савинова
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Комиссия по определению лучших хоккеистов ФОНБЕТ чемпионата КХЛ определила лауреатов финала Кубка Гагарина в четырех номинациях.

Лучшим вратарем финальной серии признан Илья Набоков из «Металлурга», который отыграл один матч из четырех на ноль и отразил 97,37% бросков. Также он победил в номинации «лучший новичок».

Лучшим защитником стал Робин Пресс («Металлург»), набравший 3 (0+3) очка в четырех играх финала. Лучшим нападающим признан Александр Петунин («Металлург»), который отметился 2 голами и 2 результативными передачами.

24 апреля «Металлург» в гостях обыграл «Локомотив» (2:1) в четвертом матче финальной серии и выиграл Кубок Гагарина. Магнитогорцы завоевали трофей третий раз в истории, ранее команда побеждала в 2014 и 2016 годах.

Источник: https://www.khl.ru/news/2024/04/25/531398.html
Хоккей
КХЛ
Кубок Гагарина
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