КХЛ определила лучших игроков сентября

КХЛ опубликовала на своем сайте хоккеистов, которые стали лучшими в сентябре.

Лучшим вратарем во второй раз в карьере стал игрок московского «Динамо» Илья Коновалов. В его активе шесть побед в девять матчах. В первый раз он признавался лучшим в январе 2019 года в составе «Локомотива».

Лучшим защитником впервые в карьере признан игрок СКА Александр Никишин, набравший 9 (2+7) очков в 12 матчах сентября. На его счету 17 силовых приемов, 16 блокированных бросков и три отбора шайбы.

Лучшим нападающим во второй раз в карьере стал игрок «Автомобилиста» Сергей Широков, набравший 17 (9+8) очков в 12 матчах месяца. Ранее он признавался лучшим игроком месяца в сентябре 2014 года в составе «Авангарда».

Лучшим новичком впервые в карьере признан игрок «Торпедо» Василий Атанасов, набравший 6 (4+2) очков в 12 матчах сентября.