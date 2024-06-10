«Салават» сыграет первый домашний матч сезона с «Ак Барсом», «Металлург» с «Локомотивом», «Спартак» — с ЦСКА

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала даты первых домашних матчей клубов в новом сезоне регулярного чемпионата. Домашние матчи клубов КХЛ в сезоне-2024/25: «Авангард» примет «Сибирь» 4 сентября «Автомобилист» — «Трактор» 4 сентября «Адмирал» — «Куньлунь» 17 сентября «Ак Барс» — «Автомобилист» 14 сентября «Амур» — «Куньлунь» 15 сентября «Барыс» — «Нефтехимик» 4 сентября «Витязь» — «Адмирал» 4 сентября «Динамо» Минск — «Амур» 5 сентября «Динамо» Москва — «Куньлунь» 4 сентября «Куньлунь» — «Адмирал» 6 сентября «Лада» — «Локомотив» 5 сентября «Локомотив» — СКА 9 сентября «Металлург» — «Локомотив» 3 сентября «Нефтехимик» — «Металлург» 12 сентября «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 5 сентября «Северсталь» — «Сибирь» 12 сентября «Сибирь» — «Авангард» 15 сентября СКА — «Трактор» 12 сентября «Сочи» — «Трактор» 14 сентября «Спартак» — ЦСКА 5 сентября «Торпедо» — «Северсталь» 4 сентября «Трактор» — «Нефтехимик» 19 сентября ЦСКА — «Адмирал» 8 сентября Матч открытия сезона-2024/25 «Металлург» — «Локомотив» состоится 3 сентября. Регулярный чемпионат будет идти до 23 марта, плей-офф начнется 26 марта.