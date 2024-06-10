Сегодня, 12:35
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала даты первых домашних матчей клубов в новом сезоне регулярного чемпионата.
Домашние матчи клубов КХЛ в сезоне-2024/25:
«Авангард» примет «Сибирь» 4 сентября
«Автомобилист» — «Трактор» 4 сентября
«Адмирал» — «Куньлунь» 17 сентября
«Ак Барс» — «Автомобилист» 14 сентября
«Амур» — «Куньлунь» 15 сентября
«Барыс» — «Нефтехимик» 4 сентября
«Витязь» — «Адмирал» 4 сентября
«Динамо» Минск — «Амур» 5 сентября
«Динамо» Москва — «Куньлунь» 4 сентября
«Куньлунь» — «Адмирал» 6 сентября
«Лада» — «Локомотив» 5 сентября
«Локомотив» — СКА 9 сентября
«Металлург» — «Локомотив» 3 сентября
«Нефтехимик» — «Металлург» 12 сентября
«Салават Юлаев» — «Ак Барс» 5 сентября
«Северсталь» — «Сибирь» 12 сентября
«Сибирь» — «Авангард» 15 сентября
СКА — «Трактор» 12 сентября
«Сочи» — «Трактор» 14 сентября
«Спартак» — ЦСКА 5 сентября
«Торпедо» — «Северсталь» 4 сентября
«Трактор» — «Нефтехимик» 19 сентября
ЦСКА — «Адмирал» 8 сентября
Матч открытия сезона-2024/25 «Металлург» — «Локомотив» состоится 3 сентября. Регулярный чемпионат будет идти до 23 марта, плей-офф начнется 26 марта.