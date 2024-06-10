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Сегодня, 12:35

«Салават» сыграет первый домашний матч сезона с «Ак Барсом», «Металлург» с «Локомотивом», «Спартак» — с ЦСКА

Руслан Минаев
Никита Нестеров (ЦСКА) и Илья Ковальчук («Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала даты первых домашних матчей клубов в новом сезоне регулярного чемпионата.

Домашние матчи клубов КХЛ в сезоне-2024/25:

«Авангард» примет «Сибирь» 4 сентября

«Автомобилист» — «Трактор» 4 сентября

«Адмирал» — «Куньлунь» 17 сентября

«Ак Барс» — «Автомобилист» 14 сентября

«Амур» — «Куньлунь» 15 сентября

«Барыс» — «Нефтехимик» 4 сентября

«Витязь» — «Адмирал» 4 сентября

«Динамо» Минск — «Амур» 5 сентября

«Динамо» Москва — «Куньлунь» 4 сентября

«Куньлунь» — «Адмирал» 6 сентября

«Лада» — «Локомотив» 5 сентября

«Локомотив» — СКА 9 сентября

«Металлург» — «Локомотив» 3 сентября

«Нефтехимик» — «Металлург» 12 сентября

«Салават Юлаев» — «Ак Барс» 5 сентября

«Северсталь» — «Сибирь» 12 сентября

«Сибирь» — «Авангард» 15 сентября

СКА — «Трактор» 12 сентября

«Сочи» — «Трактор» 14 сентября

«Спартак» — ЦСКА 5 сентября

«Торпедо» — «Северсталь» 4 сентября

«Трактор» — «Нефтехимик» 19 сентября

ЦСКА — «Адмирал» 8 сентября

Матч открытия сезона-2024/25 «Металлург» — «Локомотив» состоится 3 сентября. Регулярный чемпионат будет идти до 23 марта, плей-офф начнется 26 марта.

Хоккей
КХЛ
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