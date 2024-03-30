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30 марта, 20:43

КХЛ опубликовала расписание полуфинальных серий Кубка Гагарина-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пресс-служба КХЛ опубликовала даты проведения матчей 1/2 финала Кубка Гагарина-2024.

Серия «Локомотив» — «Трактор» начнется 2 апреля в Ярославле. Второй матч пройдет 4 апреля, третий и четвертый — 6 и 8 апреля в Челябинске. ПятыйЮ шестой и седьмой матчи, если понадобится, состоятся 10, 12 и 14 апреля.

Серия «Металлург» — «Автомобилист» стартует 3 апреля в Магнитогорске. Второй матч (5 апреля) также пройдет на домашней арене «Металлурга». Далее серия переедет в Екатеринбург, где пройдут третьи и четвертый матчи (7 и 9 апреля). Пятый, шестой и седьмой матчи, если понадобится, состоятся 11, 13 и 15 апреля.

Календарь финальной серии Кубка Гагарина-2024 лига представит по завершении полуфиналов.

Игроки &laquo;Локомотива&raquo;. Определились полуфинальные пары Кубка Гагарина-2024

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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