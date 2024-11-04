КХЛ опубликовала рейтинг самых забивных троек нападения сезона

Сегодня, 15:17
Пресс-служба КХЛ опубликовала список самых забивных троек сезона-2024/25.
Первое место с 17 голами занимают форварды «Торпедо» Никита Артамонов — Максим Летунов — Владислав Фирстов, которые опережают три тройки на одну шайбу.
Полностью рейтинг выглядит так:
17 голов: Артамонов — Летунов — Фирстов («Торпедо»);
16 голов: Ильин — Аймурзин — Пилипенко («Северсталь»), Ремпал — Хмелевский — Тодд («Салават Юлаев»), Гусев — Уил — Пакетт («Динамо» Москва);
14 голов: Березкин — Шалунов — Каюмов («Локомотив»), Глотов — Зыков — Грицюк (СКА), Чехович — Барак — Бучельников («Витязь»);
13 голов: Порядин — Морозов — Голдобин («Спартак»);
12 голов: Барабанов — Яшкин — Петан («Ак Барс»), Абрамов — Соркин — Полтапов (ЦСКА).