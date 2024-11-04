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Сегодня, 15:17

КХЛ опубликовала рейтинг самых забивных троек нападения сезона

Форвард «Торпедо» Никита Артамонов
Форвард «Торпедо» Никита Артамонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Пресс-служба КХЛ опубликовала список самых забивных троек сезона-2024/25.

Первое место с 17 голами занимают форварды «Торпедо» Никита Артамонов — Максим Летунов — Владислав Фирстов, которые опережают три тройки на одну шайбу.

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Полностью рейтинг выглядит так:

17 голов: Артамонов — Летунов — Фирстов («Торпедо»);

16 голов: Ильин — Аймурзин — Пилипенко («Северсталь»), Ремпал — Хмелевский — Тодд («Салават Юлаев»), Гусев — Уил — Пакетт («Динамо» Москва);

14 голов: Березкин — Шалунов — Каюмов («Локомотив»), Глотов — Зыков — Грицюк (СКА), Чехович — Барак — Бучельников («Витязь»);

13 голов: Порядин — Морозов — Голдобин («Спартак»);

12 голов: Барабанов — Яшкин — Петан («Ак Барс»), Абрамов — Соркин — Полтапов (ЦСКА).

КХЛ

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