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Сегодня, 14:25

КХЛ опубликовала видео разговора Ротенберга с арбитром: «Ты можешь не орать?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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КХЛ выложила новое видео рубрики «Микрофон на судьях» с матча между СКА и «Спартаком» (5:2) в FONBET чемпионате КХЛ.

В одном из эпизодов арбитр подъезжает к тренерской скамье, где у него происходит спор с главным тренером армейцев Романом Ротенбергом.

«Ты можешь не орать? Ты можешь не орать? Там было обоюдное удаление, там было обоюдное. Посмотри видео, там Порядин его толкает. Там было обоюдное удаление. Не надо мне орать!» — сказал Ротенберг судье.

27 октября КХЛ вынесла Ротенбергу предупреждение за его высказывания после матча со «Спартаком». Красно-белые получили штраф за поведение болельщиков команды, которые скандировали оскорбительные кричалки.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг

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