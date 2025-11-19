КХЛ оштрафовала форварда «Динамо» Пакетта за симуляцию в матче со «Спартаком»

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ оштрафовал форварда «Динамо» Седрика Пакетта за симуляцию в матче со «Спартаком» (2:4) в FONBET чемпионате КХЛ.

Нападающий оштрафован по итогам эпизода с защитником красно-белых Кристианом Ярошем в первом периоде.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Динамо» Седрика Пакетта наказание по п. 1.40 ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении на сайте лиги.

32-летний канадец в сезоне-2025/26 провел 20 матчей в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 10 (6+4) очков.