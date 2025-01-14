Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:35

КХЛ оштрафовала «Локомотив» по итогам матча со СКА

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

КХЛ решила оштрафовать «Локомотив» в связи с поведением болельщиков в матче FONBET чемпионата КХЛ против СКА (4:3 ОТ).

Сумма штрафа не уточняется.

«Было зафиксировано, что болельщики домашней команды допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника. Данный факт является нарушением правил поведения в спортсооружениях, на основании этого на ХК «Локомотив» наложен штраф в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ», — говорится на официальном сайте лиги.

Ранее сообщалось, что болельщики ярославского клуба скандировали «СКА — позор российского хоккея» на трибунах.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
Читайте также
Трамп сообщил о желании как можно скорее встретиться с Путиным
Братья Бе растянули флаг Украины на церемонии награждения в Оберхофе
Радулов рвал и плевался, в раздевалке СКА «лужи крови». Что произошло в КХЛ
В Москве началась церемония прощания с народной артисткой РФ Добровольской
Девятилетний российский шахматист установил мировой рекорд
Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва в нацгвардию
Сегодня
Вчера
Неделя