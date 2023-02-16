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Сегодня, 13:23

КХЛ оштрафовала нападающего ЦСКА Карнаухова

Мария Гусева
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Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов получил денежный штраф по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:4).

Карнаухов толкнул в борт защитника ярославцев Алексея Марченко. После эпизода у игрока «Локомотива» была разбита голова.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего ЦСКА Павла Карнаухова по п.1.13.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.

В нынешнем сезоне 25-летний Карнаухов провел 55 матчей и набрал 26 (11+15) очков.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/16/509938.html
Павел Карнаухов
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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