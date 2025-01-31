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Сегодня, 18:38

КХЛ оштрафовала СКА за поведение фанатов в матче со «Спартаком»

Сергей Ярошенко
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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СКА был оштрафован лигой за поведение фанатов в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:3 Б).

«Лигой было зафиксировано, что болельщики петербуржской команды, находящиеся в гостевом секторе, допускали оскорбительные скандирования с использованием нецензурных слов и высказываний в адрес команды соперника. Данный факт является нарушением Правил поведения в Спортсооружениях, на основании этого на СКА наложен штраф в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ», — сказано в заявлении на сайте лиги.

Также в КХЛ добавили, что на данный момент проводится разбирательство в отношении поведения болельщиков «Спартака».

По итогам прошлого матча между командами в этом сезоне, лига оштрафовала красно-белых также за поведение боледбщиков.

Источник: КХЛ
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