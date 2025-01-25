КХЛ оштрафовала защитника «Сибири» Ахиярова за оскорбительный жест в адрес трибун

КХЛ наложила штраф на защитника «Сибири» Тимура Ахиярова за его поступок в выездном матче с «Ак Барсом» (1:0).

Встречала проходила в Казани на «Татнефть Арене». После финальной сирены между игроками обеих команд произошла стычка, в которой принял участие и Ахияров. С фанатской трибуны хозяев начали оскорблять игроков новосибирского клуба, после чего защитник показал неприличные жесты в адрес болельщиков.

На сайте КХЛ указано, что Ахияров наказан согласно п.1.32. статьи 28 Дисциплинарного регламента (участник матча использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к судье или любому лицу). Точная сумма штрафа не сообщается, но согласно регламенту за подобный проступок может составить от 100 до 500 тысяч рублей.

Ахияров выступает за «Сибирь» с 2020 года. В текущем сезоне на его счету 2 (1+1) очка в 34 матчах.