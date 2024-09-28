Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:31

КХЛ оштрафовала Зыкова за фол на игроке «Северстали»

Владислав Маслов
Корреспондент
СКА одержал победу над «Северсталью» — 8:5.
Фото ХК СКА
Telegram Дзен

СДК КХЛ принял решение оштрафовать форварда СКА Валентина Зыкова за фол в матче регулярного чемпионата с «Северсталью» (8:5).

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча СКА — «Северсталь», время — 51:33. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Валентина Зыкова по п.1.10.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (подножка), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении на официальном сайте лиги.

29-летний Зыков выступает за петербургский клуб с 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету 7 очков (5+2) в 9 матчах.

Валентин Зыков
ХК Северсталь
ХК СКА

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
ВАДА потеряло тесты 900 олимпийцев перед Играми в Париже
Spiegel назвал позорным выступление Зеленского на встрече с Трампом
МИД РФ осудил политическое убийство Израилем лидера «Хезболлы»
The New York Times заявило, что ВАДА потеряло данные о 900 допинг-тестах перед Олимпийскими играми в Париже
«Один из худших» и «смотрит футбол в Париже». Почему французы недовольны Сафоновым и как на самом деле играет россиянин в «ПСЖ»
Пушков заявил об отсутствии согласия между Трампом и Зеленским
Сегодня
Вчера
Неделя