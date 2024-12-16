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Сегодня, 17:38

КХЛ перенесла шесть матчей с участием минского «Динамо»

Руслан Минаев
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КХЛ перенесла шесть матчей минского «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба. О причинах решения не сообщается.

Матч минского «Динамо» против «Торпедо» пройдет 6 января 2025 года, домашняя игра со «Спартаком» состоится 27 февраля, с «Авангардом» — 2 февраля, с «Витязем» — 13 февраля. Дата матча с «Куньлунем», который изначально должен был пройти 20 января, еще не определена.

Из-за переноса домашнего матча «Динамо» со «Спартаком» выездная встреча минчан против красно-белых, запланированная на 27 февраля, теперь пройдет 23 февраля.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
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