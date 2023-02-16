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Сегодня, 18:40

КХЛ планирует ограничить число хоккеистов в заявке клубов

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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По информации «СЭ», КХЛ планирует ввести ограничения на число хоккеистов в заявке клубов.

В случае введения этого правила команды не смогут одновременно иметь в основе больше определенного количества игроков.

Подобный регламент существует в НХЛ: за океаном это число равно 23, при этом в него не включены травмированные хоккеисты, а общее число контрактов с системе клуба с учетом фарма в АХЛ и минорных лиг не должно превышать 50 человек.

Ранее «СЭ» сообщал, что КХЛ планирует понизить возраст, с которого игроки будут становиться неограниченно свободными агентами.

Хоккей
КХЛ
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