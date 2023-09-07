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Сегодня, 09:14

КХЛ почтила память хоккеистов «Локомотива», погибших в авиакатастрофе в 2011 году

Игнат Заздравин
Корреспондент
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КХЛ опубликовала пост в день памяти ярославского «Локомотива».

«07.09.2011. «Локомотив» Ярославль. Мы помним», — написала пресс-служба КХЛ.

7 сентября 2011 года в авиакатастрофе разбились игроки и члены персонала ярославского «Локомотива», которые летели в Минск на первый матч сезона. Из 45 человек, находившихся на борту самолета, 43 погибли на месте, а хоккеист Александр Галимов умер через несколько дней.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
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