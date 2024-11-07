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Сегодня, 18:47

КХЛ подписала с «Црвеной Звездой» Меморандум о стратегическом сотрудничестве

Алина Савинова
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Президент КХЛ Алексей Морозов и вице-президент по хоккейным операциям Андрей Точицкий с рабочим визитом посетили Белград, сообщается на официальном сайте лиги.

Отмечается, что в ходе поездки между КХЛ и клубом «Црвена Звезда» был подписан Меморандум о стратегическом сотрудничестве.

«Подписание Меморандума о сотрудничестве с хоккейным клубом «Црвена Звезда» — важное событие для лиги. Коллеги из Сербии заинтересованы в развитии хоккея в своей стране, и КХЛ как флагман этого вида спорта готова делиться накопленным опытом. У «Црвены Звезды» отличная фан-база, возможно, в обозримом будущем мы увидим команду среди участников нашего чемпионата», — заявил Морозов.

Сотрудничество между сторонами предполагает обмен опытом и взаимодействие во всех сферах работы — проведение мероприятий для развития детского хоккея, мастер-классов, презентации КХЛ для повышения квалификации тренеров, совместных тренировочных сборов российских и сербских игроков, а также соревнований.

Кроме того, планируются практические семинары и теоретические занятия по подготовке судей, научно-методические конференции и работа по техническому оснащению хоккейной инфраструктуры Сербии.

Источник: https://www.khl.ru/news/2024/11/07/537482.html
КХЛ

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