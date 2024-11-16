Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:22

КХЛ получила заявку от АКМ по поводу вступления в лигу со следующего сезона

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Команда АКМ на льду по окончании матча ВХЛ с «Горняком-УГМК» (7:1).
Фото ХК АКМ
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», тульский АКМ отправил в КХЛ заявку на вступление в лигу с сезона-2025/26.

При этом команде нужно решить вопрос с домашней ареной, которая вмещает 3000 зрителей.

По регламенту КХЛ, минимальное число — 5500 человек. Поэтому АКМ нужно либо оперативно реконструировать свой стадион, либо до этого момента играть в другом дворце — среди вариантов арены в Подольске и Мытищах.

В текущем сезоне ВХЛ туляки занимают 11-е место в турнирной таблице после 24 матчей, набрав 32 очка.

КХЛ
ХК АКМ
ВХЛ

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Ничушкин — об отстранении: «Надеюсь, это больше никогда не повторится»
Лавров: Кремль дал четкую оценку разговору Путина с Шольцем
Семененко опередил Кондратюка в короткой программе этапа Гран-при России в Москве
Сальдо рассказал о гибели элитного спецназа ВСУ при попытках форсировать Днепр
Губерниев и Канчельскис ополчились на Карпина. Что произошло после матча Россия - Бруней
Число пострадавших от отравления в Новочебоксарске увеличилось до 205
Сегодня
Вчера
Неделя