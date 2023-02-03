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КХЛ

Сегодня, 09:43

КХЛ попросила «Куньлунь» до конца марта сообщить о месте проведения домашних матчей

Сергей Разин
корреспондент
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Исполнительный вице-президент «Куньлуня» Николай Феоктистов поделился мнением о том, где клуб будет проводить домашние матчи в следующем сезоне.

«Клуб планирует выступать в следующем сезоне. Сейчас одним из главных вопросов является то, где команда будет проводить домашние матчи. По этой теме мы находимся в диалоге с КХЛ, которая попросила нас до конца марта уведомить ее, где «Куньлунь» будет принимать соперников.

У нас есть уверенность, что нам удастся следующий сезон начать уже в Пекине, как минимум в политическом плане китайские власти планируют отменить все действующие на сегодня преграды для этого. В случае возвращения в Китай, конечно, нас ждет достаточно много организационной работы, сродни той, что была проделана в 2016 году», — приводит слова Феоктистова ТАСС.

Последние три года «Куньлунь» проводил домашние матчи в подмосковных Мытищах из-за антиковидной политики Китая. Китайский клуб выступает в КХЛ с 2016 года.

Источник: https://tass.ru/sport/16952613
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
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