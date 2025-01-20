КХЛ представила игровые джерси команд Матча звезд-2025

КХЛ на своем сайте представила игровую форму команд — участниц Матча звезд 2025 года.

Поскольку соревнования пройдут в Новосибирске, джерси будут олицетворять ледяную мощь и красоту сибирской зимы.

«Дивизион Тарасова сыграет в белых джерси, отражающих прозрачность морозного воздуха и хрустящего под ногами снега. Команда дивизиона Боброва выйдет в форме глубокого синего цвета — это отсылка ко льдам замерзших рек и озер Сибири. Дивизион Харламова примерит джерси черного цвета, который ассоциируется с долгими зимними ночами. Сборная дивизиона Чернышева выступит в светло-голубой форме — это цвет ясного зимнего неба над Сибирью», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Звездный уик-энд состоится 8-9 февраля на «Сибирь-Арене», вмещающей более 10 тысяч зрителей. Новосибирск станет самой восточной точкой, где проводился Матч звезд КХЛ.

Матчи звезд КХЛ проходят с сезона-2008/09. Первая игра состоялась в Москве на Красной площади. Данное мероприятие состоит из двух частей: матча и мастер-шоу (конкурсы хоккейного мастерства на льду).