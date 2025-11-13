КХЛ представила новый формат разделения команд на Матч звезд 2026 года

КХЛ объявила, по какому принципу будут разделены команды на ФОНБЕТ Матче звезд 2026 года.

Турнир пройдет 7 и 8 февраля в Екатеринбурге в формате «4 на 4». Каждый матч будет состоять из двух периодов по 10 минут игрового времени. Количество хоккеистов в заявках увеличится до 14.

Командой — хозяином звездного уик-энда станет KHL Ural Stars — сборная, составленная из игроков «Автомобилиста», «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева».

Игроков для других трех команд выберут из 18 оставшихся клубов лиги. В KHL World Stars войдут легионеры, а также белорусские и казахстанские хоккеисты. За KHL RUS Stars выступят лучшие российские игроки, а в KHL U23 Stars попадут хоккеисты, рожденные с 1 января 2003 года.