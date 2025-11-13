Видео
13 ноября, 13:29

КХЛ представила новый формат разделения команд на Матч звезд 2026 года

Алина Савинова

КХЛ объявила, по какому принципу будут разделены команды на ФОНБЕТ Матче звезд 2026 года.

Турнир пройдет 7 и 8 февраля в Екатеринбурге в формате «4 на 4». Каждый матч будет состоять из двух периодов по 10 минут игрового времени. Количество хоккеистов в заявках увеличится до 14.

Командой — хозяином звездного уик-энда станет KHL Ural Stars — сборная, составленная из игроков «Автомобилиста», «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева».

Матч звезд КХЛ-2025.КХЛ изменила формат Матча звезд. Поднимет ли это интерес к Олл-стару?

Игроков для других трех команд выберут из 18 оставшихся клубов лиги. В KHL World Stars войдут легионеры, а также белорусские и казахстанские хоккеисты. За KHL RUS Stars выступят лучшие российские игроки, а в KHL U23 Stars попадут хоккеисты, рожденные с 1 января 2003 года.

Источник: Официальный сайт КХЛ
  • shpura

    Это наш ответ Зимней Олимпиаде! 6 февраля в Милане открытие Олимпийских игр, а 7-8 февраля у нас свой хоккейный турнир.

    13.11.2025

  • dr.denasd

    мероприятие ужа давно изжило себя

    13.11.2025

