КХЛ представила символические сборные звезд и новичков лиги в ноябре

КХЛ представила на своем сайте символические сборные звезд и новичков лиги за ноябрь.

В сборную звезд вошли нападающие Никита Гусев из московского «Динамо», набравший 13 (6+7) очков, Вадим Шипачев из минского «Динамо», набравший 13 (3+10) очков, и Марат Хайруллин из СКА, в активе которого 14 (7+7) очков. В линию защиты были выбраны игрок «Трактора» Сергей Телегин, набравший 6 (1+5) очков в десяти матчах, и игрок «Адмирала» Либор Шулак, имеющий в своем активе 8 (0+8) результативных баллов за ноябрь. Место в воротах занял голкипер ЦСКА Иван Просветов, который отразил 95,35 процентов бросков и одержал пять побед в семи матчах с коэффициентом надежности 1,32.

В сборной новичков центром тройки нападения стал Никита Хоружев из «Нефтехимика», набравший 14 (7+7) очков в девяти матчах. По краям расположились питерский армеец Григорий Кузьмин, набравший 4 (0+4) очка, и Артем Набиев из «Салавата Юлаева» с 3 (1+2) очками. В линию защиты были выбраны Магомед Шараканов из «Лады» и Вениамин Королев из «Спартака». Шараканов в этом месяце отметился лакросс-голом, а Королев — первым голом и множеством силовых приемов. Место в воротах занял Александр Смолин из «Металлурга», на счету которого три «сухих» матча за ноябрь.

Первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ после 34 матчей занимает «Локомотив» с 56 очками. На «Востоке» первую строчку занимает «Трактор» с 46 баллами после 33 матчей.