КХЛ презентовала дизайн джерси для Матча звезд-2026

КХЛ представила игровую форму команд-участниц ФОНБЕТ Матча звезд 2026 года. Матч пройдет с 6 по 8 февраля в Екатеринбурге. Цветовая гамма джерси отражает уникальность города: малахитово-зеленый символизирует добычу изумрудов, медный — медь и архитектурный стиль «УГМК-Арены». Графитово-черный и серый оттенки подчеркивают индустриальный характер Урала. Матчи звезд КХЛ проходят с сезона-2008/09. Первая игра состоялась в Москве на Красной площади. Данное мероприятие состоит из двух частей: матча и мастер-шоу (конкурсы хоккейного мастерства на льду).

Sergey Sergeev Т.е. всё-таки All Star? Матч звезд пройдет на выезде или в России, я так и не понял? 07.11.2025