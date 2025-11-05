КХЛ презентовала дизайн джерси для Матча звезд-2026

5 ноября, 12:10
КХЛ представила игровую форму команд-участниц ФОНБЕТ Матча звезд 2026 года.
Матч пройдет с 6 по 8 февраля в Екатеринбурге.
Цветовая гамма джерси отражает уникальность города: малахитово-зеленый символизирует добычу изумрудов, медный — медь и архитектурный стиль «УГМК-Арены». Графитово-черный и серый оттенки подчеркивают индустриальный характер Урала.
Матчи звезд КХЛ проходят с сезона-2008/09. Первая игра состоялась в Москве на Красной площади. Данное мероприятие состоит из двух частей: матча и мастер-шоу (конкурсы хоккейного мастерства на льду).
Sergey Sergeev
Т.е. всё-таки All Star? Матч звезд пройдет на выезде или в России, я так и не понял?
07.11.2025
nikitaberezhnoyi
Мдаа, похоже на велосипедные джерси для даунхила, у многих клубов тренировочная форма интереснее выглядит.
07.11.2025