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Сегодня, 12:51

КХЛ признала ошибку судей в седьмом матче «Ак Барса» и «Автомобилиста»

Руслан Минаев
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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) ответил на запрос «Автомобилиста» после седьмого матча с «Ак Барсом» (1:2 2ОТ) в первом раунде Кубка Гагарина.

Ранее екатеринбуржцы подготовили моменты с иллюстрациями эпизодов предвзятого, по мнению клуба, судейства.

«[Ответ] гласит, что было пропущено удаление за игру высоко поднятой клюшкой Эрика О'Делла против Алексея Бывальцева в первом овертайме», — сказал директор «Автомобилиста» Максим Рябков на пресс-конференции.

«Автомобилист» вылетел из Кубка Гагарина. «Ак Барс» во втором раунде играет с московским «Динамо» (счет в серии: 2-3).

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Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
Максим Рябков
Кубок Гагарина
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