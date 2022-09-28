КХЛ прокомментировала призыв посольства США к американцам немедленно покинуть Россию

В пресс-службе КХЛ выступили с заявлением по рекомендациям посольства США в Москве для американских граждан, чтобы они воздержались от поездок в Россию. Согласно данному обращению, тем, кто находится в РФ, немедленно нужно покинуть страну.

«Информация, опубликованная посольством США касается людей, имеющих гражданство Российской Федерации. 14 хоккеистов, выступающих в КХЛ, таким гражданством не обладают, еще один — Шэйн Принс — имеет гражданство США и Белоруссии. Что касается отъезда игроков за границу в связи с риском быть мобилизованным, то это не является форс-мажором в трудовых отношениях. Соответственно, в таких ситуациях будут действовать общие правила Регламента о компенсации в связи с расторжением контракта», — сообщает пресс-служба КХЛ «СЭ».

Ранее в комментарии «СЭ» «Авангард» сообщил, что клуб работает в штатном режиме. В омской команде играют американские нападающие Алекс Броадхерст и Рид Буше.