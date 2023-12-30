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Сегодня, 07:00

КХЛ — расписание и где смотреть трансляций матчей 30 декабря: «Ак Барс» — «Салават Юлаев» и другие игры

10 матчей КХЛ пройдет в субботу, 30 декабря
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
10 матчей ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 пройдет в субботу, 30 декабря.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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10 матчей ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 пройдет в субботу, 30 декабря. «СЭ» публикует информацию о расписании и где смотреть трансляции хоккейных игр. Время начала — московское.

В разделе матч-центр на сайте «СЭ» можно следить за ключевыми событиями игр КХЛ в текстовом формате. Матчи КХЛ на территории России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ:

— каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime (кабельные телеканалы, доступны по подписке у большинства операторов цифрового вещания в пакетах домашнего телевидения и онлайн-платформ)

— сайт КХЛ video.khl.ru (доступ по подписке)

— телеканал «Матч ТВ» (не все матчи, в зависимости от сетки вещания, других спортивных и неспортивных эфиров) и сайт федерального спортивного телеканала matchtv.ru

— онлайн-платформы «Кинопоиск» (по подписке в «Яндексе» или самом ресурсе) и Okko.

Расписание и трансляции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 30 декабря

10:00. «Адмирал» — «Нефтехимик»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, KHL, KHL Prime, Официальный сайт КХЛ

11:00. «Барыс» — «Трактор»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, Официальный сайт КХЛ

12:30. «Металлург Мг» — «Куньлунь Ред Стар»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, KHL Prime, Официальный сайт КХЛ

13:00. «Ак Барс» — «Салават Юлаев»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, Матч ТВ, Официальный сайт КХЛ

14:00. «Витязь» — «Спартак»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, KHL, Официальный сайт КХЛ

15:00. «Лада» — «Авангард»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, KHL Prime, Официальный сайт КХЛ

17:00. ЦСКА — «Северсталь»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, KHL, Официальный сайт КХЛ

17:00. «Локомотив» — «Динамо М»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, Матч ТВ, Официальный сайт КХЛ

17:00. «Сочи» — «Динамо Мн»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, Официальный сайт КХЛ

17:30. СКА — «Автомобилист»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, KHL Prime, Официальный сайт КХЛ

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

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