Сегодня, 07:00
10 матчей ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 пройдет в субботу, 30 декабря. «СЭ» публикует информацию о расписании и где смотреть трансляции хоккейных игр. Время начала — московское.
В разделе матч-центр на сайте «СЭ» можно следить за ключевыми событиями игр КХЛ в текстовом формате. Матчи КХЛ на территории России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ:
— сайт КХЛ video.khl.ru (доступ по подписке)
— телеканал «Матч ТВ» (не все матчи, в зависимости от сетки вещания, других спортивных и неспортивных эфиров) и сайт федерального спортивного телеканала matchtv.ru
— онлайн-платформы «Кинопоиск» (по подписке в «Яндексе» или самом ресурсе) и Okko.
10:00. «Адмирал» — «Нефтехимик»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, KHL, KHL Prime, Официальный сайт КХЛ
11:00. «Барыс» — «Трактор»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, Официальный сайт КХЛ
12:30. «Металлург Мг» — «Куньлунь Ред Стар»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, KHL Prime, Официальный сайт КХЛ
13:00. «Ак Барс» — «Салават Юлаев»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, Матч ТВ, Официальный сайт КХЛ
14:00. «Витязь» — «Спартак»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, KHL, Официальный сайт КХЛ
15:00. «Лада» — «Авангард»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, KHL Prime, Официальный сайт КХЛ
17:00. ЦСКА — «Северсталь»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, KHL, Официальный сайт КХЛ
17:00. «Локомотив» — «Динамо М»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, Матч ТВ, Официальный сайт КХЛ
17:00. «Сочи» — «Динамо Мн»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, Официальный сайт КХЛ
17:30. СКА — «Автомобилист»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, KHL Prime, Официальный сайт КХЛ
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