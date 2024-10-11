КХЛ, результаты и видео голов 11 октября: «Сибирь» обыграла «Нефтехимик», «Северсталь» проиграла «Куньлуню»

Сегодня, 21:20
11 октября, пятница
«Нефтехимик» — «Сибирь» — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Голы: Карпов — 2 (бол., Пьянов, Мартынов), 13:55 — 0:1. Точилкин — 2 (Профака, Митякин), 41:56 — 1:1. Широков — 8, 59:16 — 1:2.
Вратари: Долганов (59:37) — Красоткин.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 30 (11+8+11) — 29 (10+10+9).
Судьи: Васильев, Кулаков.
11 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.
«Северсталь» — «Куньлунь» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Юрчо — 4 (Хальбгевакс, Граовац), 1:23 — 0:1. Хальбгевакс — 1 (Юрчо, Граовац), 24:50 — 0:2. Юрчо — 5 (Граовац), 41:02 — 0:3.
Вратари: Шостак — Кейзер.
Штраф: 0 — 2.
Броски: 41 (8+14+19) — 23 (11+9+3).
Судьи: Беляев, Бондарь.
11 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|13
|9
|4
|20
|2
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Нефтехимик
|15
|7
|8
|17
|5
|Ак Барс
|12
|8
|4
|16
|6
|Металлург Мг
|15
|7
|8
|14
|7
|Сал. Юлаев
|11
|7
|4
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Лада
|14
|5
|9
|12
|10
|Авангард
|14
|5
|9
|11
|11
|Амур
|13
|4
|9
|10
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|И
|О
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|14
|16
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|15
|15
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|15
|14
|
|
Ливо Джош
Салават Юлаев
|11
|14
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|13
|14
|И
|П
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|14
|12
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|11
|11
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|13
|11
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|14
|11
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|15
|11