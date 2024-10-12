КХЛ, результаты и видео голов 12 октября: «Спартак» обыграл «Ак Барс», «Трактор» победил «Торпедо» и другие

Сегодня, 16:50
«Спартак» — «Ак Барс» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Филин — 1 (Биттен, Вишневский), 18:00 — 1:0. Ружичка — 6 (Голдобин, Королев), 37:34 — 2:0. Рубцов — 2 (Галимов), 50:18 — 3:0.
Вратари: Николаев — Мифтахов.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 38 (9+12+17) — 36 (10+15+11).
Судьи: Овчинников, Фатеев.
Москва. «Мегаспорт».
«Трактор» — «Торпедо» — 5:4 ОТ (1:0, 1:1, 2:3, 1:0)
Голы: Шабанов — 7 (Телегин, Кадейкин), 1:53 — 1:0. Атанасов — 5, 22:13 — 1:1. Телегин — 1 (Котляревский, Рыкманов), 23:39 — 2:1. Атанасов — 6 (Линч), 42:04 — 2:2. Кадейкин — 7 (Шабанов, Карпухин), 46:25 — 3:2. Ткачев — 3 (Робинсон, Сикьюра), 46:42 — 4:2. Линч — 5, 49:21 — 4:3. Свечников — 3 (Филлипс, Фирстов), 59:42 — 4:4. Светлаков — 4 (Телегин, Шабанов), 61:55 — 5:4.
Вратари: Мыльников — Кульбаков (57:33 — 59:42).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 28 (5+10+12+1) — 34 (6+10+18+0).
Судьи: Беляев, Наумов.
Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
«Металлург» — «Авангард» — 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Голы: Маклюков — 1 (Юров), 0:34 — 1:0. Михайлис — 6 (Орехов, Коробкин), 1:57 — 2:0. Игумнов — 1 (Чистяков), 7:21 — 2:1. Вовченко — 4 (бол., Петунин, Юров), 32:33 — 3:1. Шарипзянов — 2 (Чистяков, Мартынов), 43:04 — 3:2. Джонсон — 3 (бол., п.в., Силантьев), 58:45 — 4:2.
Вратари: Набоков — Хомченко (Проскуряков, 1:57, 58:35 — 58:45).
Штраф: 0 — 20.
Броски: 30 (14+8+8) — 30 (9+7+14).
Судьи: Гашилов, Сергеев.
Магнитогорск. «Арена-Металлург».
17.00. «Динамо» (Москва) — «Салават Юлаев»
Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|14
|10
|4
|22
|2
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Нефтехимик
|15
|7
|8
|17
|5
|Металлург Мг
|16
|8
|8
|16
|6
|Ак Барс
|13
|8
|5
|16
|7
|Сал. Юлаев
|11
|7
|4
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Лада
|14
|5
|9
|12
|10
|Авангард
|15
|5
|10
|11
|11
|Амур
|13
|4
|9
|10
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|И
|О
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|13
|17
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|14
|16
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|15
|15
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|15
|14
|
|
Ливо Джош
Салават Юлаев
|11
|14
|И
|П
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|14
|12
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|11
|11
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|13
|11
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|14
|11
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|15
|11