26 октября, 18:25
«Амур» — ЦСКА — 2:3 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Григоренко — 7 (Панкратов, Ибрагимов), 9:15 — 0:1. Слепышев — 5 (бол., Абрамов), 16:57 — 0:2. Шевченко — 8 (Рылов, Дрозг), 24:06 — 1:2. Капустин — 5 (мен., Грачев), 45:52 — 2:2.
Победный буллит: Григоренко.
Вратари: Бобков — Гамзин.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 30 (10+10+7+3) — 25 (7+9+8+1).
Судьи: Беляев, Бирин.
26 октября. Хабаровск. «Платинум-Арена». 6951 зритель.
«Адмирал» — «Витязь» — 3:4 Б (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 0:1)
Голы: Педан — 3 (Кара, Уилсон), 0:52 — 0:1. Берлев — 2 (Фьоре, Соловьев), 23:36 — 1:1. Зотов — 1 (Савчик, Валенцов), 41:53 — 1:2. Савчик — 4 (бол., Рой, Уилсон), 50:49 — 1:3. Лисовец — 1, 51:58 — 2:3. Шэн — 3 (Корбит, Гутик), 57:27 — 3:3.
Победный буллит: Попов.
Вратари: С.В. Иванов — Дорожко.
Штраф: 4 — 0.
Броски: 42 (9+15+17+1) — 25 (7+11+6+1).
Судьи: Овчинников, Юдаков.
26 октября. Владивосток. «Фетисов Арена». 3950 зрителей.
«Сибирь» — «Спартак» — 4:3 (1:2, 0:0, 3:1)
Голы: Цыплаков — 7, 1:06 — 0:1. Яковлев — 3, 15:44 — 1:1. Савиков — 2 (Филин, Заседа), 17:02 — 1:2. Аланов — 1 (бол., Бутузов, Бек), 43:24 — 2:2. Гордеев — 2 (Красоткин), 47:22 — 3:2. Шашков — 3 (Жуков), 55:02 — 4:2. Чайковски — 6 (Локтионов, Морозов), 59:46 — 4:3.
Вратари: Красоткин — Кареев (58:34 — 59:46).
Штраф: 33 — 4.
Броски: 20 (5+7+8) — 36 (17+10+9).
Судьи: Бондарь, Сидоренко.
26 октября. Новосибирск. Сибирь-Арена.
16.30. «Авангард» — «Салават Юлаев»
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