Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:00

КХЛ, расписание и результаты 6 октября: «Витязь» — «Динамо» Москва, «Нефтехимик» — «Амур» и другие матчи

«Витязь» и «Динамо» Москва сыграют 6 октября.
Фото ХК «Витязь»
Telegram Дзен
Матчи FONBET чемпионата КХЛ.

6 октября, воскресенье

14.00 (мск) «Витязь» — «Динамо» Москва

17.00 «Нефтехимик» — «Амур»

17.00 «Сочи» — «Динамо» Минск

Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

Хоккей
КХЛ
FONBET Чемпионат КХЛ 2024/25
Все популярные статьи
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Запад
Восток
И В П О
1 Локомотив 12 10 2 21
2 Спартак 12 8 4 18
3 СКА 12 7 5 15
4 ЦСКА 13 6 7 15
5 Северсталь 13 7 6 14
6 Торпедо 12 6 6 13
7 Динамо Мн 10 6 4 12
8 Динамо М 12 5 7 11
9 Витязь 11 5 6 10
10 Куньлунь РС 12 5 7 10
11 Сочи 11 4 7 8
И В П О
1 Трактор 12 8 4 18
2 Автомобилист 13 7 6 16
3 Ак Барс 11 8 3 16
4 Сибирь 12 7 5 14
5 Нефтехимик 12 5 7 13
6 Металлург Мг 13 6 7 12
7 Сал. Юлаев 9 6 3 12
8 Адмирал 11 5 6 12
9 Авангард 13 5 8 11
10 Лада 12 4 8 10
11 Амур 11 4 7 9
12 Барыс 13 2 11 5
Подробная таблица
03
окт
04
окт
05
окт
06
окт
07
окт
08
окт
09
окт
10
окт
11
окт
12
окт
13
окт
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
23
окт
24
окт
25
окт
03.10 16:30
Авангард
Локомотив
3
5
03.10 19:00
Витязь
Куньлунь РС
7
2
03.10 19:10
Динамо Мн
СКА
0
3
03.10 19:30
Динамо М
Трактор
1
4
03.10 19:30
Сочи
Адмирал
5
0
03.10 19:30
Спартак
Барыс
4
2
03.10 19:30
ЦСКА
Металлург Мг
0
7
04.10 19:00
Ак Барс
Амур
1
2
05.10 14:00
Авангард
Барыс
4
0
05.10 14:30
Лада
Адмирал
Б
1
0
05.10 15:00
Автомобилист
Сибирь
0
4
05.10 17:00
Северсталь
СКА
4
3
05.10 17:00
Спартак
Металлург Мг
2
5
05.10 17:00
ЦСКА
Трактор
0
4
06.10 14:00
Витязь
Динамо М
-
-
06.10 17:00
Нефтехимик
Амур
-
-
06.10 17:00
Сочи
Динамо Мн
-
-
07.10 17:00
Автомобилист
Барыс
-
-
07.10 18:00
Лада
Адмирал
-
-
07.10 19:00
Ак Барс
Сибирь
-
-
07.10 19:30
Локомотив
СКА
-
-
07.10 19:30
Торпедо
Куньлунь РС
-
-
08.10 17:00
Металлург Мг
Динамо М
-
-
08.10 19:00
Нефтехимик
Амур
-
-
08.10 19:30
Северсталь
Динамо Мн
-
-
08.10 19:30
Сочи
Витязь
-
-
08.10 19:30
ЦСКА
Салават Юлаев
-
-
09.10 17:00
Трактор
Адмирал
-
-
09.10 18:00
Лада
Сибирь
-
-
09.10 19:30
Локомотив
Куньлунь РС
-
-
10.10 17:00
Барыс
Авангард
-
-
10.10 17:00
Металлург Мг
Торпедо
-
-
10.10 19:30
СКА
Динамо Мн
-
-
10.10 19:30
Сочи
Витязь
-
-
10.10 19:30
Спартак
Салават Юлаев
-
-
10.10 19:30
ЦСКА
Автомобилист
-
-
11.10 19:00
Нефтехимик
Сибирь
-
-
11.10 19:00
Северсталь
Куньлунь РС
-
-
12.10 14:00
Спартак
Ак Барс
-
-
12.10 14:00
Трактор
Торпедо
-
-
12.10 14:30
Металлург Мг
Авангард
-
-
12.10 17:00
Динамо М
Салават Юлаев
-
-
12.10 17:00
СКА
Автомобилист
-
-
12.10 17:00
Сочи
Локомотив
-
-
13.10 10:30
Амур
Лада
-
-
14.10 17:00
Металлург Мг
Ак Барс
-
-
14.10 17:00
Трактор
Авангард
-
-
14.10 19:30
Витязь
Локомотив
-
-
14.10 19:30
Динамо М
Спартак
-
-
15.10 12:00
Амур
Лада
-
-
15.10 12:30
Адмирал
Северсталь
-
-
15.10 19:10
Динамо Мн
ЦСКА
-
-
15.10 19:30
СКА
Нефтехимик
-
-
16.10 17:00
Барыс
Салават Юлаев
-
-
16.10 17:00
Трактор
Ак Барс
-
-
16.10 19:30
Куньлунь РС
Локомотив
-
-
17.10 12:00
Амур
Северсталь
-
-
17.10 12:30
Адмирал
Лада
-
-
17.10 16:30
Авангард
Спартак
-
-
17.10 19:00
Витязь
Автомобилист
-
-
17.10 19:00
Торпедо
Нефтехимик
-
-
17.10 19:10
Динамо Мн
Металлург Мг
-
-
17.10 19:30
СКА
ЦСКА
-
-
18.10 17:00
Трактор
Салават Юлаев
-
-
18.10 19:30
Куньлунь РС
Сочи
-
-
19.10 10:00
Адмирал
Лада
-
-
19.10 10:30
Амур
Спартак
-
-
19.10 13:30
Сибирь
Северсталь
-
-
19.10 14:00
Витязь
Металлург Мг
-
-
19.10 17:00
Локомотив
Барыс
-
-
19.10 17:00
Торпедо
Динамо М
-
-
19.10 17:10
Динамо Мн
Нефтехимик
-
-
20.10 17:00
ЦСКА
Сочи
-
-
21.10 12:30
Адмирал
Спартак
-
-
21.10 15:30
Сибирь
Трактор
-
-
21.10 19:00
Витязь
СКА
-
-
21.10 19:00
Локомотив
Динамо М
-
-
21.10 19:10
Динамо Мн
Барыс
-
-
21.10 19:30
Куньлунь РС
Металлург Мг
-
-
22.10 00:00
Нефтехимик
Торпедо
-
-
22.10 17:00
Салават Юлаев
Сочи
-
-
23.10 15:30
Сибирь
Барыс
-
-
23.10 16:30
Авангард
Трактор
-
-
23.10 17:00
Автомобилист
Динамо М
-
-
23.10 19:30
Куньлунь РС
СКА
-
-
23.10 19:30
ЦСКА
Амур
-
-
24.10 17:00
Салават Юлаев
Торпедо
-
-
24.10 19:30
Нефтехимик
Сочи
-
-
25.10 18:00
Лада
Трактор
-
-
25.10 19:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
25.10 19:00
Локомотив
Амур
-
-
25.10 19:10
Динамо Мн
Витязь
-
-
25.10 19:30
Куньлунь РС
ЦСКА
-
-
25.10 19:30
Спартак
СКА
-
-
Все результаты / календарь
Статистика / Бомбардиры
Бомбардиры
Снайперы
Ассистенты
И О

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		12 14

Абрамов Виталий

ЦСКА

12 14

Шабанов Максим

Трактор

 		11 14

Мерфи Тревор

Сибирь

 		11 13

Гутик Даниил

Адмирал

 		10 13

Аймурзин Данил

Северсталь

 		12 12
Статистика / Бомбардиры
И Г

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		12 8

Барак Дерек

Витязь

 		11 7

Абрамов Виталий

ЦСКА

12 7

Аймурзин Данил

Северсталь

 		12 7

Широков Сергей

Сибирь

 		9 6

Пинчук Виталий

Динамо

 		10 6
Статистика / Снайперы
И П

Гутик Даниил

Адмирал

 		10 11

Пресс Робин

Металлург Мг

 		12 11

Мерфи Тревор

Сибирь

 		11 10

Шарипзянов Дамир

Авангард

 		12 10

Петан Ник

Ак Барс

 		10 9

Бучельников Дмитрий

Витязь

 		11 9
Статистика / Ассистенты

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Борец Садулаев готовится выступить на чемпионате мира
P. Diddy подозревается в педофилии и секс-торговле
Перешел в СКА репера Басты, чтобы закончить карьеру с самогоном и гитарой. Что происходит с экс-капитаном «Спартака» Глушаковым
В СМИ рассказали о даче Чекалиной признательных показаний на первом допросе
В Азербайджане депутаты попросили МИД страны пересмотреть сотрудничество с США
Нетаньяху назвал позором слова Макрона о прекращении поставок оружия Израилю
Сегодня
Вчера
Неделя