Сегодня, 22:01
«Металлург» — «Торпедо» — 4:5 (1:3, 1:2, 2:0)
Голы: Абрамов — 6 (Кагарлицкий), 1:24 — 0:1. Мисников — 1 (Свечников), 10:57 — 0:2. Акользин — 4 (Орехов), 12:31 — 1:2. Артамонов — 8 (Летунов), 14:45 — 1:3. Фирстов — 6 (Филлипс, Артамонов), 33:47 — 1:4. Гераськин — 3 (Осипович, Силантьев), 34:33 — 2:4. Летунов — 3 (Артамонов), 38:08 — 2:5. Моисеев — 1 (Орехов), 42:32 — 3:5. Еременко — 1 (Петунин), 44:02 — 4:5.
Вратари: Смолин (Набоков, 10:57, 58:41 — 59:29) — Бочаров.
Штраф: 4 — 16.
Броски: 51 (12+15+24) — 20 (11+6+3).
Судьи: Мочалов, Соин.
10 октября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».
«Барыс» — «Авангард» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Апальков — 2 (Болье, Бурдасов), 14:30 — 1:0.
Вратари: Бояркин — Хомченко (59:33).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 25 (7+9+9) — 24 (10+11+3).
Судьи: Оскирко, Раминг.
10 октября. Астана. «Барыс-Арена».
«Сочи» — «Витязь» — 2:3 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 0:1)
Голы: Барак — 8 (Чехович), 3:52 — 0:1. Бучельников — 3 (Барак, Чехович), 11:07 — 0:2. Рассказов — 2 (Тянулин, Чебыкин), 30:17 — 1:2. Попов — 5 (бол., Тянулин, М.С. Федотов), 35:13 — 2:2. Барак — 9 (Чехович), 61:29 — 2:3.
Вратари: Иванов — Шикин.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 37 (10+20+6+1) — 24 (10+6+7+1).
Судьи: Морозов, Юдаков.
10 октября. Сочи. ДС Большой.
«Спартак» — «Салават Юлаев» — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Голы: Ливо — 6 (Шаров), 1:19 — 0:1. Мальцев — 6, 2:59 — 1:1. Ян — 2 (Панин, Набиев), 37:36 — 1:2. Хмелевский — 6 (Ремпал, Науменков), 38:49 — 1:3. Ливо — 7 (Алалыкин, Шаров), 41:09 — 1:4. Хмелевский — 7 (Тодд), 47:01 — 1:5. Локтионов — 3 (Пашин, Миронов), 54:48 — 2:5.
Вратари: Рибар — Самонов.
Штраф: 6 — 9.
Броски: 30 (12+10+8) — 46 (12+18+16).
Судьи: Акузовский, Гашилов.
10 октября. Москва. «Мегаспорт».
ЦСКА — «Автомобилист» — 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Исхаков — 6 (Дроздов), 8:41 — 1:0. Мэйсек — 4 (бол., Голышев, Да Коста), 18:19 — 1:1. Хрипунов — 4 (Журавлев), 24:17 — 1:2. Нестеров — 2 (бол., Окулов, Карнаухов), 30:17 — 2:2. Дроздов — 2 (бол., Ярош), 49:59 — 3:2. Голышев — 4 (Мэйсек, Да Коста), 53:50 — 3:3.
Победный буллит: Мэйсек.
Вратари: Гамзин — Галкин.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 24 (10+5+8+1) — 26 (10+11+4+1).
Судьи: Сидоренко, Якимов.
10 октября. Москва. «ЦСКА Арена».
СКА — «Динамо» Минск — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Голы: Мелош — 2 (Волков, Хэмилтон), 10:07 — 0:1. Усов — 3 (Кузнецов), 29:20 — 0:2. Шипачев — 1 (бол., Волков), 36:10 — 0:3. Кузнецов — 2 (Никишин, Деанджело), 44:15 — 1:3. Усов — 4 (Пинчук, Бориков), 49:01 — 1:4. Никишин — 3 (бол., Деанджело, Григоренко), 53:48 — 2:4.
Вратари: Плешков (Заврагин, 40:00, 51:30 — 53:48, 54:06 — 58:23, 59:23) — Тихомиров.
Штраф: 16 — 12.
Броски: 23 (10+1+12) — 39 (15+20+4).
Судьи: Белов, Каменщиков.
10 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|13
|9
|4
|20
|2
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|3
|Сибирь
|14
|8
|6
|17
|4
|Нефтехимик
|14
|7
|7
|17
|5
|Ак Барс
|12
|8
|4
|16
|6
|Металлург Мг
|15
|7
|8
|14
|7
|Сал. Юлаев
|11
|7
|4
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Лада
|14
|5
|9
|12
|10
|Авангард
|14
|5
|9
|11
|11
|Амур
|13
|4
|9
|10
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|И
|О
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|14
|17
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|14
|16
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|14
|15
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|14
|14
|
|
Ливо Джош
Салават Юлаев
|10
|14
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|13
|14
|И
|П
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|14
|14
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|14
|12
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|11
|11
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|13
|11
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|14
|11
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|14
|11