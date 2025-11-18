Сегодня, 08:45
Во вторник, 18 ноября, в КХЛ состоятся игры: «Трактор» — «Металлург», «Автомобилист» — «Нефтехимик», «Лада» — «Авангард», «Ак Барс» — ЦСКА, «Северсталь» — «Динамо» Минск, «Торпедо» — «Адмирал», «Динамо» Москва — «Спартак».
Календарь всех матчей сезона-2025/26 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
knight templar
Кудашов по моему нормальный тренер. Динамо неудачно селекцию провело, либо одни старперы либо совсем молодые. А у ЦСКА с этим норм
18.11.2025
Alexey Tarasov
Ну што Кони сегодня поскачем,или дальше будем сено жевать? Пятиться уже некуда Собрались гривой махнули,и Галопом Галопом УДАЧИ:horse:
18.11.2025
Серж
В свете отставки Станковича и вчерашнего " дубля" Кудашов-Карпин, я бы на месте Жамнова напрягся бы))).
18.11.2025
Никифор
ЦСКА сольет, АБ два раза дома не проиграет, иначе Анвара на выход.
18.11.2025
За спорт!
Не шило на мыло?
18.11.2025
За спорт!
Насыщенный день сегодня, много интересных матчей.
18.11.2025
h r
Прогнозы футбольных матчей infostavki.ru
18.11.2025
knight templar
Если сегодня ЦСКА снова сольет на этот раз в Казани, никитина на выход. Кудашов освободился есть кем заменить.
18.11.2025