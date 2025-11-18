Видео
Сегодня, 08:45

КХЛ, расписание и результаты: «Ак Барс» — ЦСКА, «Динамо» Москва — «Спартак» и другие матчи 18 ноября

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Матчи FONBET чемпионата КХЛ.

Во вторник, 18 ноября, в КХЛ состоятся игры: «Трактор» — «Металлург», «Автомобилист» — «Нефтехимик», «Лада» — «Авангард», «Ак Барс» — ЦСКА, «Северсталь» — «Динамо» Минск, «Торпедо» — «Адмирал», «Динамо» Москва — «Спартак».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
18 ноября, 17:00. ЛА "Трактор" им. В. Белоусова (Челябинск)
Трактор
Металлург Мг
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
18 ноября, 17:00. УГМК Арена (Екатеринбург)
Автомобилист
Нефтехимик
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
18 ноября, 18:00. Лада Арена (Тольятти)
Лада
Авангард
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
18 ноября, 19:00. Татнефть-Арена (Казань)
Ак Барс
ЦСКА
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
18 ноября, 19:00. Ледовый дворец (Череповец)
Северсталь
Динамо Мн
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
18 ноября, 19:00. КРК Нагорный (Нижний Новгород)
Торпедо
Адмирал
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
18 ноября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо М
Спартак

Календарь всех матчей сезона-2025/26 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

8

  • knight templar

    Кудашов по моему нормальный тренер. Динамо неудачно селекцию провело, либо одни старперы либо совсем молодые. А у ЦСКА с этим норм

    18.11.2025

  • Alexey Tarasov

    Ну што Кони сегодня поскачем,или дальше будем сено жевать? Пятиться уже некуда Собрались гривой махнули,и Галопом Галопом УДАЧИ:horse:

    18.11.2025

  • Серж

    В свете отставки Станковича и вчерашнего " дубля" Кудашов-Карпин, я бы на месте Жамнова напрягся бы))).

    18.11.2025

  • Никифор

    ЦСКА сольет, АБ два раза дома не проиграет, иначе Анвара на выход.

    18.11.2025

  • За спорт!

    Не шило на мыло?

    18.11.2025

  • За спорт!

    Насыщенный день сегодня, много интересных матчей.

    18.11.2025

  • h r

    Прогнозы футбольных матчей infostavki.ru

    18.11.2025

  • knight templar

    Если сегодня ЦСКА снова сольет на этот раз в Казани, никитина на выход. Кудашов освободился есть кем заменить.

    18.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    КХЛ
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя