КХЛ, результаты 15 октября: СКА уступил «Нефтехимику», «Локомотив» победил ЦСКА и другие матчи

15 октября, 22:20
В среду, 15 октября, в Континентальной хоккейной лиге прошли игры: «Амур» — «Спартак» (4:3), «Адмирал» — «Лада» (6:1), «Северсталь» — «Автомобилист» (2:0), «Локомотив» — ЦСКА (4:1), СКА — «Нефтехимик» (2:3 Б).
Календарь всех матчей сезона-2025/26 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
15.10.2025
emedemin
15.10.2025