FONBET Чемпионат КХЛ.
15 октября, 22:20

КХЛ, результаты 15 октября: СКА уступил «Нефтехимику», «Локомотив» победил ЦСКА и другие матчи

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Голкипер СКА Артемий Плешков.
Фото ХК СКА
Матчи FONBET чемпионата КХЛ

В среду, 15 октября, в Континентальной хоккейной лиге прошли игры: «Амур» — «Спартак» (4:3), «Адмирал» — «Лада» (6:1), «Северсталь» — «Автомобилист» (2:0), «Локомотив» — ЦСКА (4:1), СКА — «Нефтехимик» (2:3 Б).

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
15 октября, 12:15. Платинум-Арена (Хабаровск)
Амур
Спартак

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
15 октября, 12:30. Фетисов Арена (Владивосток)
Адмирал
Лада

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
15 октября, 19:00. Ледовый дворец (Череповец)
Северсталь
Автомобилист

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
15 октября, 19:00. Арена-2000 (Ярославль)
Локомотив
ЦСКА

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
15 октября, 19:30. Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
СКА
Нефтехимик

Турнирная таблица чемпионата КХЛ

2

    КХЛ
