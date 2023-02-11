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Сегодня, 08:05

КХЛ: «Авангард» — СКА, «Трактор» — «Адмирал» и другие матчи 11 февраля

Михаил Воробьев и Иван Телегин.
Фото ХК «Авангард»
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Регулярный чемпионат КХЛ.

11 февраля, суббота

14.00 (мск) «Авангард» — СКА

14.30 «Салават Юлаев» — «Витязь»

14.30 «Трактор» — «Адмирал»

15.00 «Автомобилист» — «Динамо» Минск

17.00 «Северсталь» — «Амур»

17.00 «Торпедо» — «Спартак»

17.00 «Сочи» — «Куньлунь»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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