КХЛ: «Авангард» — СКА, «Трактор» — «Адмирал» и другие матчи 11 февраля

Регулярный чемпионат КХЛ.

11 февраля, суббота

14.00 (мск) «Авангард» — СКА

14.30 «Салават Юлаев» — «Витязь»

14.30 «Трактор» — «Адмирал»

15.00 «Автомобилист» — «Динамо» Минск

17.00 «Северсталь» — «Амур»

17.00 «Торпедо» — «Спартак»

17.00 «Сочи» — «Куньлунь»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут