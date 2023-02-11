Сегодня, 08:05
14.00 (мск) «Авангард» — СКА
14.30 «Салават Юлаев» — «Витязь»
14.30 «Трактор» — «Адмирал»
15.00 «Автомобилист» — «Динамо» Минск
17.00 «Северсталь» — «Амур»
17.00 «Торпедо» — «Спартак»
17.00 «Сочи» — «Куньлунь»
Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут
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