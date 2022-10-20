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Сегодня, 10:45

КХЛ, 20 октября: «Динамо» примет «Локомотив», «Торпедо» — «Сочи» и другие матчи

«Динамо» примет «Локомотив», «Торпедо» встретится с «Сочи» в матчах КХЛ
Уил Джордан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

20 октября, в четверг, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. Московское «Динамо» сыграет с «Локомотивом» и другие встречи.

Расписание и результаты регулярного чемпионата КХЛ 20 октября (время начала — московское):

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. 20 октября

12.00. «Амур» — «Витязь»

19.00. «Северсталь» — «Салават Юлаев»

19.00. «Торпедо» — «Сочи»

19.30. «Динамо» М — «Локомотив»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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