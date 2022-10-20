Сегодня, 10:45
20 октября, в четверг, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. Московское «Динамо» сыграет с «Локомотивом» и другие встречи.
Расписание и результаты регулярного чемпионата КХЛ 20 октября (время начала — московское):
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. 20 октября
19.00. «Северсталь» — «Салават Юлаев»
19.30. «Динамо» М — «Локомотив»
Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут